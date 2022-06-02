Шентоп: Желаем дальнейшего укрепления турецко-азербайджанского единства

Мы желаем дальнейшего укрепления турецко-азербайджанского единства

Мы желаем дальнейшего укрепления турецко-азербайджанского единства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп во время выступления на VII Международном конгрессе социальных наук в Университете ADA.

“Хотелось бы, чтобы голос Азербайджана был услышан и на международной арене”, - добавил председатель парламента Турции.

По его словам, сегодняшний конгресс будет полезен и для доведения карабахского вопроса до сведения мировой общественности: ”Здесь участвуют более 100 ученых".

M.Шентоп напомнил, что турецкие официальные лица совершают свои первые визиты в Азербайджан, а азербайджанские - в Турцию. “Это очень значимо”, добавил он.