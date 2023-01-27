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Мустафа Шентоп позвонил Сахибе Гафаровой и выразил соболезнования

Мустафа Шентоп позвонил Сахибе Гафаровой и выразил соболезнования "Осуждаю предательское нападение на посольство Азербайджана в Иране".
Внешняя политика
27 января 2023 г. 12:41
Мустафа Шентоп позвонил Сахибе Гафаровой и выразил соболезнования

"Осуждаю предательское нападение на посольство Азербайджана в Иране".

Как сообщает Report, об этом написал в Твиттере председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

"Позвонив председателю Милли меджлиса Азербайджана, моему дорогому другу Сахибе Гафаровой, я выразил братскому народу Азербайджана соболезнования в связи с гибелью нашего брата”, - написал он.

Напомним, 27 января около 8:30 утра по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран было совершено вооруженное нападение. По имеющейся информации, нападавший из автомата марки “Калашников” прорвался на пост охраны и убил начальника службы охраны. Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Состояние раненых удовлетворительное. В настоящее время идет расследование этого коварного нападения.

По имеющейся информации, нападавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на английском языке Mustafa Sentop makes phone call to Azerbaijani parliament speaker, extends condolences
Версия на азербайджанском языке Mustafa Şentop Sahibə Qafarovaya zəng edib, başsağlığı verib

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