Шентоп: Перевозка Арменией мин и военной техники по Лачынской дороге категорически недопустима

Лачинская дорога должна использоваться только в гуманитарных целях.

Лачынская дорога должна использоваться только в гуманитарных целях.

Как сообщает Report, об этом спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп сказал на встрече со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, находящейся с рабочей поездкой в Анкаре.

Шентоп выразил поддержку мирной акции, проводимой представителями азербайджанского гражданского общества на дороге Лачын-Ханкенди.

Турецкий спикер сказал, что перевозка Арменией мин и военной техники по Лачынской дороге категорически недопустима:

"Мы внимательно следим за ситуацией на Лачынской дороге и доводим до сведения наших собеседников на всех платформах поддержку вашей чувствительной позиции по этому вопросу. Мы продолжим поддерживать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, как мы это делали до сих пор. Турция намерена и дальше поддерживать усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".