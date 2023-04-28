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Шентоп: Перевозка Арменией мин и военной техники по Лачынской дороге категорически недопустима

Шентоп: Перевозка Арменией мин и военной техники по Лачынской дороге категорически недопустима Лачинская дорога должна использоваться только в гуманитарных целях.
Внешняя политика
28 апреля 2023 г. 10:41
Шентоп: Перевозка Арменией мин и военной техники по Лачынской дороге категорически недопустима

Лачынская дорога должна использоваться только в гуманитарных целях.

Как сообщает Report, об этом спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп сказал на встрече со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, находящейся с рабочей поездкой в Анкаре.

Шентоп выразил поддержку мирной акции, проводимой представителями азербайджанского гражданского общества на дороге Лачын-Ханкенди.

Турецкий спикер сказал, что перевозка Арменией мин и военной техники по Лачынской дороге категорически недопустима:

"Мы внимательно следим за ситуацией на Лачынской дороге и доводим до сведения наших собеседников на всех платформах поддержку вашей чувствительной позиции по этому вопросу. Мы продолжим поддерживать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, как мы это делали до сих пор. Турция намерена и дальше поддерживать усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".

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Версия на английском языке ФотоMustafa Sentop: 'Transportation of mines, military equipment by Armenia through Lachin road is unacceptable'
Версия на азербайджанском языке ФотоMustafa Şentop: "Ermənistanın Laçın yolu ilə mina və hərbi texnika daşınması qətiyyən yolverilməzdir"

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