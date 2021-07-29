Мустафа Шентоп: Отношения между Азербайджаном и Турцией не имеют аналогов в мире

Турция одной из первых признала независимость всех тюркских государств Центральной Азии. В то же время мы были первыми, кто установил дипломатические отношения с этими странами, открыл посольства. Мы всегда предпринимаем все шаги для установления и укрепл

Турция одной из первых признала независимость всех тюркских государств Центральной Азии. В то же время мы были первыми, кто установил дипломатические отношения с этими странами, открыл посольства. Мы всегда предпринимаем все шаги для установления и укрепления дружеских и братских связей.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Шуше заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

По словам спикера турецкого парламента, отношения между Азербайджаном и Турцией не имеют аналогов в мире: "Это прекрасно выразил покойный великий лидер Гейдар Алиев словами "Одна нация, два государства". Естественно, все видели, что эта идея состоит не только из лозунга. Материальная и моральная поддержка, оказанная Турцией Азербайджану в период 44-дневной Отечественной войны, еще раз подтвердила истинность этих слов. Шушинская декларация, подписанная президентами Азербайджана и Турции в Шуше около месяца назад, вывела межгосударственные отношения на очень высокий уровень".