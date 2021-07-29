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Мустафа Шентоп: Отношения между Азербайджаном и Турцией не имеют аналогов в мире

Мустафа Шентоп: Отношения между Азербайджаном и Турцией не имеют аналогов в мире Турция одной из первых признала независимость всех тюркских государств Центральной Азии. В то же время мы были первыми, кто установил дипломатические отношения с этими странами, открыл посольства. Мы всегда предпринимаем все шаги для установления и укрепл
Внешняя политика
29 июля 2021 г. 10:02
Мустафа Шентоп: Отношения между Азербайджаном и Турцией не имеют аналогов в мире
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Турция одной из первых признала независимость всех тюркских государств Центральной Азии. В то же время мы были первыми, кто установил дипломатические отношения с этими странами, открыл посольства. Мы всегда предпринимаем все шаги для установления и укрепления дружеских и братских связей.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Шуше заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

По словам спикера турецкого парламента, отношения между Азербайджаном и Турцией не имеют аналогов в мире: "Это прекрасно выразил покойный великий лидер Гейдар Алиев словами "Одна нация, два государства". Естественно, все видели, что эта идея состоит не только из лозунга. Материальная и моральная поддержка, оказанная Турцией Азербайджану в период 44-дневной Отечественной войны, еще раз подтвердила истинность этих слов. Шушинская декларация, подписанная президентами Азербайджана и Турции в Шуше около месяца назад, вывела межгосударственные отношения на очень высокий уровень".

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Версия на английском языке Mustafa Sentop says Azerbaijani -Turkish relations have no analogues in world
Версия на азербайджанском языке Mustafa Şentop: "Azərbaycan və Türkiyə arasındakı əlaqənin dünyada bənzəri yoxdur"

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