Шентоп: Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана, Грузии и Украины

Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана, Грузии и Украины.

Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана, Грузии и Украины.

Как сообщает Report, об этом спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп сказал на заседании в Анкаре по случаю 30-летия создания Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

По его словам, главной проблемой черноморского региона сегодня является война: "Прошло уже больше года с начала войны между Россией и Украиной. В результате Черное море парализовано. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, также как и Грузии и Азербайджана".

M.Шентоп отметил, что Турция выступает за скорейшее окончание войны: "К сожалению, страны Запада заинтересованы в затягивании войны".