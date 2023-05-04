О нас

Шентоп: Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана, Грузии и Украины

Шентоп: Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана, Грузии и Украины Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана, Грузии и Украины.
Внешняя политика
4 мая 2023 г. 15:26
Шентоп: Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана, Грузии и Украины

Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана, Грузии и Украины.

Как сообщает Report, об этом спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп сказал на заседании в Анкаре по случаю 30-летия создания Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

По его словам, главной проблемой черноморского региона сегодня является война: "Прошло уже больше года с начала войны между Россией и Украиной. В результате Черное море парализовано. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, также как и Грузии и Азербайджана".

M.Шентоп отметил, что Турция выступает за скорейшее окончание войны: "К сожалению, страны Запада заинтересованы в затягивании войны".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mustafa Sentop: Türkiye supports territorial integrity of Azerbaijan, Georgia and Ukraine
Версия на азербайджанском языке Mustafa Şəntop: "Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik"

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi