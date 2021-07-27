Мустафа Шентоп: Мы ускорим нашу работу для мира в регионе

"Отношения между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном сформировались на основе дружбы и братства".

"Отношения между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном сформировались на основе дружбы и братства".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп во время выступления на первой трехсторонней встрече спикеров парламентов Турции, Пакистана и Азербайджана в Милли Меджлисе.

По его словам, эта встреча внесет вклад в дальнейшее укрепление связей между Азербайджаном и Турцией: "Между двумя странами существует успешное сотрудничество во всех сферах. Эта встреча демонстрирует единство, которое существует между тремя странами. И Турция, и Пакистан с первых минут Отечественной войны поддержали Азербайджан. Подписание "Шушинской декларации" свидетельствует о единстве трех стран".

M.Шентоп отметил, что Азербайджан призвал к подписанию всеобъемлющего мирного соглашения: "Мы ускорим нашу работу для мира в регионе. Здесь будет подписана "Бакинская декларация". Этот документ будет способствовать обеспечению безопасности и спокойствия нашего региона. С точки зрения институционализации трехсторонних отношений, это заявление играет важную роль".