Мушира Хаттаб: В доступе к здравоохранению не должно быть дискриминации

15:45

Не должно быть дискриминации в доступности к здравоохранению, только в этом случае можно восстановить разрозненный мир.

Как сообщает Report, об этом сказала бывший министр по делам семьи и населения Египта Мушира Хаттаб на шестой панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

"Мы должны быть готовы к следующей пандемии. Подобная COVID-19 новая пандемия может начаться снова, что создаст проблемы для доступа детей к образованию, особенно из бедных семей, которые не смогут воспользоваться онлайн-образованием. Также хочу напомнить, что после пандемии многие девочки не смогли вернуться к образованию, а мальчики занялись уличной торговлей. Это является серьезной проблемой", - подчеркнула она.