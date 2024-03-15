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Мушира Хаттаб: В доступе к здравоохранению не должно быть дискриминации

Мушира Хаттаб: В доступе к здравоохранению не должно быть дискриминации 15:45
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 16:55
Мушира Хаттаб: В доступе к здравоохранению не должно быть дискриминации

Не должно быть дискриминации в доступности к здравоохранению, только в этом случае можно восстановить разрозненный мир.

Как сообщает Report, об этом сказала бывший министр по делам семьи и населения Египта Мушира Хаттаб на шестой панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

"Мы должны быть готовы к следующей пандемии. Подобная COVID-19 новая пандемия может начаться снова, что создаст проблемы для доступа детей к образованию, особенно из бедных семей, которые не смогут воспользоваться онлайн-образованием. Также хочу напомнить, что после пандемии многие девочки не смогли вернуться к образованию, а мальчики занялись уличной торговлей. Это является серьезной проблемой", - подчеркнула она.

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Версия на английском языке Moushira Khattab: There should be no discrimination in access to healthcare
Версия на азербайджанском языке Sabiq nazir: Səhiyyəyə əlçatanlıqda ayrı-seçkilik olmamalıdır

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