Мушфиг Алескерли: Большинство "инструментов влияния" США и Европы управляются из единого центра

Большинство организаций, служащих инструментом влияния США и Европы, управляются из единого центра.

Большинство организаций, служащих инструментом влияния США и Европы, управляются из единого центра.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Комиссии по международным связям Совета прессы Азербайджана Мушфиг Алескерли в эфире AzTV.

Алескерли назвал такие организации, как Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House, "холодным оружием" в руках этих держав.

Он подчеркнул, что их финансирование координируется Агентством США по международному развитию (USAID) с бюджетом около 30 млрд долларов, что превышает бюджеты многих стран.

"Через USAID эти средства направляются на продвижение чуждых нашему обществу идей", — отметил представитель Совета прессы.



