Мусави: Агбендский мост является показателем доверия Баку к Тегерану

Присоединение Нахчыванской Автономной Республики к территории Азербайджана через Агбендский мост и территорию Ирана является показателем доверия Баку к Тегерану.

Присоединение Нахчыванской Автономной Республики к территории Азербайджана через Агбендский мост и территорию Ирана является показателем доверия Баку к Тегерану.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави на встрече с губернатором провинции Восточный Азербайджан страны Абидином Хуррамом.

"Недавнее соглашение между Тегераном и Баку о присоединении Нахчыванской Автономной Республики к территории Азербайджанской Республики через Агбендский мост и территорию нашей страны является показателем доверия азербайджанского правительства и народа к Ирану", - цитирует посла государственное агентство.

Дипломат добавил, что позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева и его иранского коллеги Ибрахима Раиси является хорошим шагом в углублении отношений.