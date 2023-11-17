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Мусави: Агбендский мост является показателем доверия Баку к Тегерану

Мусави: Агбендский мост является показателем доверия Баку к Тегерану Присоединение Нахчыванской Автономной Республики к территории Азербайджана через Агбендский мост и территорию Ирана является показателем доверия Баку к Тегерану.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 03:56
Мусави: Агбендский мост является показателем доверия Баку к Тегерану

Присоединение Нахчыванской Автономной Республики к территории Азербайджана через Агбендский мост и территорию Ирана является показателем доверия Баку к Тегерану.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави на встрече с губернатором провинции Восточный Азербайджан страны Абидином Хуррамом.

"Недавнее соглашение между Тегераном и Баку о присоединении Нахчыванской Автономной Республики к территории Азербайджанской Республики через Агбендский мост и территорию нашей страны является показателем доверия азербайджанского правительства и народа к Ирану", - цитирует посла государственное агентство.

Дипломат добавил, что позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева и его иранского коллеги Ибрахима Раиси является хорошим шагом в углублении отношений.

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Версия на азербайджанском языке Musəvi: İranla Azərbaycan arasında Ağbənd körpüsü ilə bağlı razılaşma Bakının Tehrana etimadının göstəricisidir

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