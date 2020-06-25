Мусабеков: Важно, как из пандемии выйдут наши крупные партнеры

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"С появлением пандемии перед нашими странами встали конкретные вызовы. Коронавирус выявил как проблемы целых отраслей, так и новые возможности".

Как передает Report, об этом на вебинаре "Азербайджано-белорусские отношения в постпандемический период" заявил депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков.

"Для нас большое значение будет иметь то, как из пандемии будут выходить наши крупные партнеры, в частности, Россия и Европа. Азербайджан традиционно поддерживает Беларусь в тех организациях, где ее нет и наоборот. Наше сотрудничество развивается по многим направлениям. В частности, недавние поставки азербайджанской нефти в Беларусь имеют обоюдную выгоду и помогают нам диверсифицировать торговлю между нашими странами", - сказал он.