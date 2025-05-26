Муса Конате: Ислам - религия мира, уважения и духовного просвещения

Международная научная конференция на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку стала важной площадкой для демонстрации истинных ценностей ислама как религии мира, добра и гуманизма.

Международная научная конференция на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку стала важной площадкой для демонстрации истинных ценностей ислама как религии мира, добра и гуманизма.

Об этом Report заявил участник конференции из Буркина-Фасо Муса Конате (Moussa Konate).

По его словам, он прибыл в Баку с целью участия в конференции и информирования международного сообщества о том, что ислам не является религией насилия:

"Ислам - религия мира, уважения и духовного просвещения. Конференция в Баку дала нам возможность внести вклад в изменение сложившихся стереотипов. К сожалению, в таких странах, как Франция, Швеция, Норвегия многие люди до сих пор имеют искаженное представление об исламе. Они не понимают его сути, считают ислам агрессивной религией. Именно поэтому мы должны продолжать работу по изменению общественного восприятия, рассказывать правду и показывать, что мусульмане - это миролюбивый и открытый народ. Считаю, что это наша общая и важная миссия".