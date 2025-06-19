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Мурат Курум: Турция не оставит без помощи ни одного пострадавшего при землетрясении гражданина

Мурат Курум: Турция не оставит без помощи ни одного пострадавшего при землетрясении гражданина 16:19
Внешняя политика
19 июня 2025 г. 16:37
Мурат Курум: Турция не оставит без помощи ни одного пострадавшего при землетрясении гражданина

Турция не оставит без помощи ни одного своего гражданина, пострадавшего при землетрясении.

Как сообщает корреспондент Report из Кахраманмараша, об этом заявил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум.

По его словам, ни одна страна не смогла бы осуществить такие масштабные восстановительные работы за столь короткий срок.

"С самого первого дня землетрясения мы были рядом с нашими гражданами на каждом этапе. Мы превратили эту масштабную борьбу в строительство века. Это было движение возрождения нации. Возрождение осуществили те, кто обещал и сдержал свое слово. Мы продолжим выполнять обещания, данные всем нашим братьям, пострадавшим при землетрясении", - отметил Курум.

Напомним, что 6 февраля 2023 года в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7.7 и 7.6 балла с эпицентром в Кахраманмараше. В результате стихии погибли 53 537 человек, ещё 107 213 получили различные травмы. Были разрушены 38 901 здание.

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