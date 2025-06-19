Мурат Курум: Турция не оставит без помощи ни одного пострадавшего при землетрясении гражданина

16:19

Турция не оставит без помощи ни одного своего гражданина, пострадавшего при землетрясении.

Как сообщает корреспондент Report из Кахраманмараша, об этом заявил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум.

По его словам, ни одна страна не смогла бы осуществить такие масштабные восстановительные работы за столь короткий срок.

"С самого первого дня землетрясения мы были рядом с нашими гражданами на каждом этапе. Мы превратили эту масштабную борьбу в строительство века. Это было движение возрождения нации. Возрождение осуществили те, кто обещал и сдержал свое слово. Мы продолжим выполнять обещания, данные всем нашим братьям, пострадавшим при землетрясении", - отметил Курум.



Напомним, что 6 февраля 2023 года в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7.7 и 7.6 балла с эпицентром в Кахраманмараше. В результате стихии погибли 53 537 человек, ещё 107 213 получили различные травмы. Были разрушены 38 901 здание.