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Мурад Айдын: Турецкий народ поддержит своего лидера, за которым будущее страны

Мурад Айдын: Турецкий народ поддержит своего лидера, за которым будущее страны Не только мусульмане, но и представители других религий призывают поддержать на предстоящих президентских выборах кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана.
Внешняя политика
27 мая 2023 г. 17:16
Мурад Айдын: Турецкий народ поддержит своего лидера, за которым будущее страны

Не только мусульмане, но и представители других религий призывают поддержать на предстоящих президентских выборах кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом 27 мая на митинге, организованном правящей Партией справедливости и развития (AK Party) в стамбульском районе Бейкоз, заявил председатель муниципалитета района Мурад Айдын.

По его словам, Турция не хочет повторять судьбу Сирии, Ирака и Украины: "Поэтому мы любим Реджепа Тайипа Эрдогана. В США говорят, что самое важное событие 2023 года - это выборы в Турции. Я побывал во многих странах мира. Не только мусульмане, но и представители других религий говорят нам поддержите Реджепа Тайипа Эрдогана".

М.Айдын выразил уверенность в том, что жители Бейкоза завтра примут правильное решение: "Наш народ поддержит своего лидера, за которым будущее страны".

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyə sədri: "Təkcə müsəlmanlar yox, qeyri-müsəlmanlar da Ərdoğana sahib çıxın deyirlər”

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