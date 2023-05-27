Мурад Айдын: Турецкий народ поддержит своего лидера, за которым будущее страны

Не только мусульмане, но и представители других религий призывают поддержать на предстоящих президентских выборах кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана.

Не только мусульмане, но и представители других религий призывают поддержать на предстоящих президентских выборах кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом 27 мая на митинге, организованном правящей Партией справедливости и развития (AK Party) в стамбульском районе Бейкоз, заявил председатель муниципалитета района Мурад Айдын.

По его словам, Турция не хочет повторять судьбу Сирии, Ирака и Украины: "Поэтому мы любим Реджепа Тайипа Эрдогана. В США говорят, что самое важное событие 2023 года - это выборы в Турции. Я побывал во многих странах мира. Не только мусульмане, но и представители других религий говорят нам поддержите Реджепа Тайипа Эрдогана".

М.Айдын выразил уверенность в том, что жители Бейкоза завтра примут правильное решение: "Наш народ поддержит своего лидера, за которым будущее страны".