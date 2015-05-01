Азербайджанец в Непале: Мой отъезд отсюда был бы неправильным с моральной точки зрения - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 1 мая. REPORT. AZ/ Интервью Report c находящимся в Непале гражданином Азербайджана, руководителем программы UNICEF по защите детей Муниром Мамедзаде.

- Вы были в Непале на момент, когда произошло разрушительное землетрясение. Где Вы в тот момент находились?

Во время землетрясения я был с семьей дома, так как была суббота все мы были дома. Я с супругой смотрел телевизор в одной комнате, наш пятилетний ребенок находился в соседней комнате. Как только мы почувствовали толчки, естественно, мы побежали к сыну, чтобы защитить его. С таким мы столкнулись впервые.

- Насколько сильно пострадал дом, где вы проживаете?

Мы проживаем в частном доме и, так как я являюсь работником ООН, перед тем как взять дом в аренду, была проведена проверка его сейсмоустойчивости. Насколько я знаю, дом устойчив к восьмибалльному землетрясению. В стенах появились трещины, однако другие азербайджанцы жили во многоэтажных домах. Их дома пострадали больше. Некоторые же пришли в аварийные состояние. После землетрясения мы связались с ними и через полчаса они собрались во дворе нашего дома. Поскольку после основного землетрясения ощущались повторные толчки, мы, 14 азербайджанцев, остались во дворе дома.

- Были ли пострадавшие среди наших соотечественников?

Нет, только мой сын ударился головой об стену, было небольшое кровотечение. Но нет ничего серьезного. После того как все успокоилось, он пришел в себя.

- Какова была ситуация в городе? Что вы наблюдали на улицах города?

Как вы знаете, в Непале имеется 75 районов из них пострадали 33. Больше всего пострадало 11 районов, включая столицу страны Катманду. В столице разрушений было сравнительно больше. Это можно было наблюдать и из сводок новостей. Так, если в результате землетрясения погибло 6 тыс. человек, из них 1000 погибло только в Катманду.

На улицах города мы видели погибших. Но согласно верованиям непальцев, людей сразу кремируют. С одной стороны это хорошо, так как это позволяет предотвратить распространение болезней. Но разумеется под развалинами еще остается много погибших.

- Какова ситуация в городе на данный момент? Наблюдается ли нехватка продовольствия, перебои с водой и электроснабжением?

Жизнь постепенно возвращается в свое русло, но непальцы без паники отнеслись к этому стихийному бедствию. Никто не использовал ситуацию в своих интересах. Все старались помочь друг другу. Моя работа тоже такова, что мы работаем по 24 часа в сутки. Для населения установлены палатки, к тому же прибывает гуманитарная помощь. Вчера прибыла гуманитарная помощь из Азербайджана, я сам участвовал в процессе передачи помощи. Однако в аэропорту, если можно так сказать, царят хаос и неразбериха, потому что многие страны высылают помощь, работников же мало, координация слаба. Поэтому я сам руководил как выгрузкой помощи, так и эвакуацией граждан Азербайджана и Грузии.

Что касается, электро- и водоснабжения, у нас четыре дня не было света. Представьте, каково это было, учитывая что с нами находилось 6 детей. Но так как у меня дома есть солнечные батареи, в моем доме свет есть. С водоснабжением тоже проблем нет, так как мы с азербайджанцами запаслись водой. Пока что проблем с продовольствием и водой нет, но неизвестно насколько этого хватит.

В целом в стране же наблюдаются серьезные проблемы с продовольствием.

В Непале более 1 млн. 700 тыс. детей нуждается в незамедлительной помощи. Миллионы же людей пострадали, многие из них остались на улице, не имея ни продовольствия, без воды и света.

- Наблюдаются ли сейчас повторные толчки?

Вчера было два толчка. Самый сильный из них - 4,2 балла. Другие же мелкие толчки, и мы не придаем им значения. Этой ночью было еще одно землетрясение силой примерно 6 баллов.

Дай Бог, больше сильных толчков не будет.

- Собираетесь ли вы вернуться в Азербайджан?

Так как я являюсь сотрудником ООН, то есть ЮНИСЕФ, это моя обязанность оставаться здесь и оказывать помощь. Самое главное, что граждане Азербайджана эвакуированы, моя семья также уехала. Я остался единственным азербайджанцем в Непале. Но если ситуация ухудшится, возникнет неконтролируемая ситуация, тогда мы будем эвакуированы Организацией объединенных наций. Но опять же это моя работа. Так же как ЮНИСЕФ помогал нашим соотечественникам, оставшимся без крова в результате нагорно-карабахского конфликта, теперь и я помогаю ЮНИСЕФ. То есть мой отъезд отсюда был бы неправильным как с моральной, так и с какой-либо другой точек зрения.