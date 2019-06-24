Посол Турции в Азербайджане: Муниципальные выборы в Стамбуле отразили волю населения города

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Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал выразил отношение к прошедшим 23 июня в Стамбуле повторным муниципальным выборам.

В заявлении Report посол отметил, что выборы прошли в соответствии с волей народа: "Выборы завершились. Жители Стамбула приняли в выборах активное участие и проголосовали за своего кандидата. Результаты муниципальных выборов в Стамбуле отразили волю населения города. В выборах участвовали около 84% населения города. Поздравляю как турецкий, так и азербайджанский народ по случаю избрания нового главы муниципалитета в ходе повторных выборов в Стамбуле".

Отметим, что на проведенных в Стамбуле повторных муниципальных выборах победил кандидат от Республиканской народной партии (CHP) Акрем Имамоглу, набрав свыше 54,20% голосов. Его сопернику, кандидату от правящей Партии справедливости и развития (AKP) Бинали Йылдырыму удалось набрать 44,98% голосов.