Мухтар Мамедов: Будущее азербайджано-израильского сотрудничества выглядит многообещающим

Мухтар Мамедов: Будущее азербайджано-израильского сотрудничества выглядит многообещающим

Будущее азербайджано-израильского сотрудничества выглядит многообещающим, есть большой потенциал для развития взаимодействия по целому ряду направлений, обмена опытом и реализации совместных проектов.

Как передает Report, об этом в интервью израильскому телеканалу i24 заявил посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов.

Одной из наиболее перспективных областей партнерства посол назвал туризм, как важный элемент в укреплении связей между народами.

"Интерес граждан Израиля к Азербайджану стремительно растет. Например, многие израильтяне провели недавний праздник Песах в Баку и других регионах страны. Сегодня между двумя странами налажено интенсивное авиасообщение. Азербайджанская компания AZAL совершает 14 рейсов в неделю между Баку и Тель-Авивом, полеты также организуют израильские перевозчики. Благодаря этим визитам люди лучше узнают друг друга", - отметил Мамедов.

Дипломат подчеркнул, что дружественные отношения Азербайджана и Израиля имеют глубокие исторические корни. Одним из ключевых факторов, по его словам, является полное отсутствие антисемитизма в азербайджанском обществе.

"На протяжении веков в стране живет активная еврейская община, насчитывающая сегодня более 16 тысяч человек. В Азербайджане веками формировалась традиция добрососедства и сосуществования с другими народами. У нас нет ксенофобии или этнической ненависти к другим. Мы называем это азербайджанским мультикультурализмом. Наша страна исторически была перекрестком многих культур, религий и этносов. Весь этот опыт способствовал тому, что азербайджанский народ принимает других такими, какие они есть. Естественно, в Азербайджане также нет антисемитизма, и мы с гордостью говорим, что его никогда не было", - пояснил дипломат.

Мамедов также отметил, что Азербайджан никогда не забудет поддержку Израиля в период Отечественной войны за освобождение оккупированных территорий. "Азербайджанский народ помнит этот жест. Во время войны по всей стране можно было видеть множество израильских флагов. Израиль был рядом с Азербайджаном, когда мы в этом нуждались", - подытожил посол.