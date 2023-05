Мухтар Мамедов: Азербайджанский народ с гордостью вспоминает Гейдара Алиева

Азербайджанский народ с гордостью вспоминает своего общенационального лидера Гейдара Алиева в день его 100-летия.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов в Twitter.

"Азербайджанский народ с гордостью вспоминает своего общенационального лидера Гейдара Алиева в день его 100-летия. Великий дальновидный лидер, заложил фундамент партнерства между Азербайджаном и Израилем 30 лет назад. И в его 100-летие азербайджано-израильские отношения вышли на новый уровень с открытием посольства Азербайджана в Израиле", - говорится в публикации.