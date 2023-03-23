Мухтар Бабаев встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН

Президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представитель Венгрии Ксаба Короси встретился с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

Президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представитель Венгрии Ксаба Короси встретился с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

Как передает американское бюро Report, в ходе двусторонней встречи было обсуждено много интересных вопросов.

М.Бабаев сказал на встрече, что Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества с высшими органами ООН, в том числе с Генеральной Ассамблеей.

Министр подчеркнул, что наша страна вошла в число первых 50 стран в Докладе ООН об устойчивом развитии за 2022 год и заняла первое место в регионе, показав самые высокие показатели в четырех сгруппированных категориях с показателем 97,3 процента.