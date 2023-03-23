О нас

Мухтар Бабаев встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН

Мухтар Бабаев встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представитель Венгрии Ксаба Короси встретился с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.
Внешняя политика
23 марта 2023 г. 01:47
Мухтар Бабаев встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН

Президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представитель Венгрии Ксаба Короси встретился с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

Как передает американское бюро Report, в ходе двусторонней встречи было обсуждено много интересных вопросов.

М.Бабаев сказал на встрече, что Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества с высшими органами ООН, в том числе с Генеральной Ассамблеей.

Министр подчеркнул, что наша страна вошла в число первых 50 стран в Докладе ООН об устойчивом развитии за 2022 год и заняла первое место в регионе, показав самые высокие показатели в четырех сгруппированных категориях с показателем 97,3 процента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev BMT Baş Assambleyasının prezidenti ilə görüşüb

Другие новости из категории

В Брюсселе пройдет митинг тюрков Южного Азербайджана под названием Марш свободы и справедливости
ВидеоВ Брюсселе пройдет митинг тюрков Южного Азербайджана под названием "Марш свободы и справедливости"
22 марта 2023 г. 21:42
Посольство Азербайджана в Израиле откроется через неделю
Посольство Азербайджана в Израиле откроется через неделю
22 марта 2023 г. 20:43
Сотрудник КГБ СССР: Гейдар Алиев обладал талантом располагать к себе людей
Сотрудник КГБ СССР: Гейдар Алиев обладал талантом располагать к себе людей
22 марта 2023 г. 13:00
В рамках Водной конференции ООН обсудят развитие этого сектора в Азербайджане
В рамках Водной конференции ООН обсудят развитие этого сектора в Азербайджане
22 марта 2023 г. 10:16
Высокопоставленным должностным лицам Турции вручены юбилейные медали Азербайджана
Высокопоставленным должностным лицам Турции вручены юбилейные медали Азербайджана
22 марта 2023 г. 00:21
Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ
Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ
21 марта 2023 г. 22:14
Блинкен: США и впредь продолжат усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Блинкен: США и впредь продолжат усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
21 марта 2023 г. 20:36
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
21 марта 2023 г. 20:29
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
21 марта 2023 г. 20:23
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
21 марта 2023 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi