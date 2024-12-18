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Мухтар Бабаев призвал катарский бизнес инвестировать в Карабах

Мухтар Бабаев призвал катарский бизнес инвестировать в Карабах 11:11
Внешняя политика
18 декабря 2024 г. 11:36
Мухтар Бабаев призвал катарский бизнес инвестировать в Карабах

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев призвал бизнесменов и инвесторов из Катара вкладывать средства в развитие Карабаха.

Как сообщает Report, такое заявление он сделал на приеме, организованном посольством Катара в Азербайджане по случаю Национального дня этой страны.

"Мы приглашаем катарских бизнесменов и инвесторов принять участие в инвестиционных проектах в Карабахе", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что Баку высоко ценит поддержку Катаром территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, добавив, что плодотворное сотрудничество между государствами успешно развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

"Уверен, что совместные усилия будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между нашими странами", - заявил Мухтар Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev qətərli iş adamlarını Qarabağa sərmayə yatırmağa çağırıb

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