Мухтар Бабаев призвал катарский бизнес инвестировать в Карабах

11:11

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев призвал бизнесменов и инвесторов из Катара вкладывать средства в развитие Карабаха.

Как сообщает Report, такое заявление он сделал на приеме, организованном посольством Катара в Азербайджане по случаю Национального дня этой страны.

"Мы приглашаем катарских бизнесменов и инвесторов принять участие в инвестиционных проектах в Карабахе", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что Баку высоко ценит поддержку Катаром территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, добавив, что плодотворное сотрудничество между государствами успешно развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

"Уверен, что совместные усилия будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между нашими странами", - заявил Мухтар Бабаев.