​Мухтар Бабаев: Позиция Токио по Карабаху очень важна для Баку

Япония является самым большим инвестором в сферу энергетики Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на мероприятии по случаю коронации императора Японии.

"Взаимное политическое доверие открыло возможности развития сотрудничества между Баку и Токио. Азербайджан и Япония всегда вносили вклад в вопросы мира и безопасности. Позиция Японии по карабахскому конфликту имеет большое значение для нас", - заявил М.Бабаев.

По его словам, существует большой потенциал для сотрудничества в торгово-экономической сфере и увеличении товарооборота.

"Сотрудничество успешно развивается в различных сферах, используются японские технологии в ряде сфер. Мы придаем значимость сотрудничеству в сфере ИКТ, АПК и других сферах. Япония самый большой инвестор в сферу энергетики Азербайджана", - подчеркнул министр, добавив, что Япония всегда поддерживала Азербайджан различными проектами в сфере туризма, культуры и образования.

М.Бабаев отметил, что Япония также поддерживает азербайджанских беженцев, пострадавших в результате армянской агрессии.