Мухиттин Оздемир: Не опирающееся на правовую основу сотрудничество не может развиваться

Ректор Академии юстиции Турции Мухиттин Оздемир считает, что не опирающееся на правовую основу сотрудничество не может развиваться.

Ректор Академии юстиции Турции Мухиттин Оздемир считает, что не опирающееся на правовую основу сотрудничество не может развиваться.

Как сообщает Report, об этом он сказал на международной конференции "Транснациональные аспекты в правовых отношениях: современные вызовы и цели".

Он сообщил, что после Турции Азербайджан принял председательство в Тюркской сети судебно-правовой подготовки, созданной при Организации тюркских государств (ОТГ) для развития сотрудничества в сфере права и правосудия.

"В июне текущего года мы подготовили программу в Баку. Это вторая по счету программа. Азербайджан передаст свое председательство Казахстану. Целью данных мероприятий является развитие сотрудничества в правовой сфере в рамках ОТГ", - добавил Оздемир.