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Мухаммед Мухтар аль-Халиль: ИИ не должен быть источником стереотипов и дискриминации

Мухаммед Мухтар аль-Халиль: ИИ не должен быть источником стереотипов и дискриминации Для устранения предвзятости в отношении ислама необходимо диверсифицировать обучающие данные, используемые при разработке искусственного интеллекта.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 16:04
Мухаммед Мухтар аль-Халиль: ИИ не должен быть источником стереотипов и дискриминации

Для устранения предвзятости в отношении ислама необходимо диверсифицировать обучающие данные, используемые при разработке искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил директор исследовательского центра "Аль-Джазира" (Катар) Мохаммед Мухтар аль-Халиль в ходе панельной дискуссии на международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

По его словам, ИИ-системы, обученные на ограниченных источниках, склонны воспроизводить и даже усиливать предвзятость в отношении ислама и мусульман.

Он подчеркнул необходимость пересмотра подходов к разработке ИИ и включение в обучающие материалы более широкого и объективного представления о мусульманских обществах, их культуре и ценностях.

"Искусственный интеллект должен быть продвинутым инструментом, служащим на благо человечества, а не источником стереотипов и дискриминации", - отметил аль-Халиль.

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Версия на английском языке Mohammed Mukhtar Al-Khalil: AI should not be source of stereotypes, discrimination

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