Мухаммад Саджид: Пакистанские компании заинтересованы в проектах на освобожденных территориях

Взаимные визиты высокого уровня между Азербайджаном и Пакистаном станут импульсом для еще большего развития сотрудничества в ключевых сферах экономики, таких как торговля и энергетика.

Взаимные визиты высокого уровня между Азербайджаном и Пакистаном станут импульсом для еще большего развития сотрудничества в ключевых сферах экономики, таких как торговля и энергетика.

Об этом командированному в Исламабад корреспонденту Report сказал юрист, глава турецкой аэрокосмической компании Turkish Aerospace в Пакистане Мухаммад Сохаил Саджид.

Саджид подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном развивается интенсивно: "В частности, значительно развивается торговое и инвестиционное сотрудничество. По сей день между двумя странами подписано более 30 документов. Верю, что взаимные визиты высокого уровня поспособствуют еще большему развитию сотрудничества в сферах торговли, энергетики, а также экологии".

По его словам, пакистанские компании заинтересованы в участии в восстановительных проектах на освобожденных территориях Азербайджана.

"Правительство Азербайджана создало прекрасные условия для предпринимателей, желающих принять участие в проектах на этих территориях. Льготами могут воспользоваться даже малые инвесторы, в том числе зарубежные", - сказал он.