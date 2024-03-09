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Мухаммад Раббани: Международное сообщество должно усилить давление на Францию

Мухаммад Раббани: Международное сообщество должно усилить давление на Францию Международное сообщество должно усилить давление на Францию.
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 14:22
Мухаммад Раббани: Международное сообщество должно усилить давление на Францию

Международное сообщество должно усилить давление на Францию.

Как сообщает Report, об этом сказал управляющий директор британской организации CAGE International Мухаммад Абдур Раббани на панели "Антимусульманская политика во Франции: нормализация исламофобии", организованной в рамках конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

По его словам, Франция боится международной критики: "Учитывая, что Франция будет принимать летние Олимпийские игры, мы должны оказать на них давление, поскольку эта страна очень чувствительна к критике".

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Версия на английском языке Muhammad Rabbani: International community must increase pressure on France
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq təşkilat rəhbəri: Fransaya qarşı təzyiqlər gücləndirilməlidir

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