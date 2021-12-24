Муфтий Чечни поздравил президента Азербайджана

Советник президента Чеченской Республики Российской Федерации, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Советник главы Чеченской Республики Российской Федерации, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство, уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите самые искренние слова благих пожеланий по случаю Вашего дня рождения. Вы, как продолжатель пути Вашего отца, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиевича (да одарит Всевышний его раем), уверенно ведете Вашу страну к благополучию и крепости ее государственных устоев.

Ваша любовь к религии и Родине приносят благие плоды всему Азербайджану. В последние годы Азербайджан преобразился и при этом активно идет по пути повсеместного наступательного развития. Всему этому есть ответственный лидер, деятель. Это - Вы.

Исполняя заветы Вашего отца, Вы по праву обрели образ созидателя и собирателя азербайджанских земель. Будучи главнокомандующим Азербайджанской Республики, Вы сумели освободить Ваши земли от многолетней оккупации и укрепить безопасность своей страны.

Вместе с тем виден и большой Ваш личный вклад в упрочение отношений по широкому спектру между нашими государствами. Под Вашим руководством Азербайджан добился внушительных успехов также и в экономической и социальной сферах. Азербайджан смело смотрит в будущее, и в этом, несомненно, есть Ваша заслуга.

Главы государств приходят и уходят, но настоящие лидеры оставляют свой благой след, и не только в истории. Вы укрепили те основы государственности, что были заложены Вашим отцом Гейдаром Алиевичем.

Желаю Вам довольства Всевышнего, крепкого здоровья, благополучия, успехов в Вашей деятельности и благополучия всему народу братского Азербайджана".