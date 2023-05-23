Муфтий Чеченской Республики РФ поздравил президента Ильхама Алиева

Муфтий Чеченской Республики Российской Федерации шейх Салах-Хаджи Межиев направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Муфтий Чеченской Республики Российской Федерации шейх Салах-Хаджи Межиев направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Многоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои искренние поздравления в связи со 100-летним юбилеем Вашего отца Гейдара Алиева.

В эти знаменательные дни мы с гордостью вспоминаем о Гейдаре Алиеве - выдающемся государственном и политическом деятеле, общенациональном лидере азербайджанского народа, который завоевал уважение и признание во всем мире. Хотя его уже нет с нами, его наследие продолжает жить в сердцах и умах кавказских народов и всех, кто знал и уважал этого великого человека.

Гейдар Алиев был человеком глубоких убеждений и принципов. Его непоколебимое стремление к тому, чтобы независимость Азербайджана была вечной, являлось основополагающим принципом его политики, и этот принцип продолжает вдохновлять азербайджанский народ. Как политик и государственный деятель, Гейдар Алиев был не только решительным и харизматичным лидером, но и глубоко сочувствующим человеком, заботившимся о благополучии своего народа. Его руководство и умение находить общий язык с людьми позволили Азербайджану преодолеть многие сложности и двигаться вперед.

Хочется отметить, что отношения между Чеченской Республикой Российской Федерации и Азербайджанской Республикой имеют давние традиции, основу которых заложили именно Гейдар Алиев и Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Две этих выдающихся личности много трудились над укреплением духовных и культурных связей наших народов.

Сегодня братские отношения между нашими народами только крепнут и развиваются. Происходит это, в том числе и благодаря связям, которые поддерживают действующие руководители – Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Господин Президент, мы верим, что под Вашим руководством Азербайджан продолжит процветать и двигаться к новым успехам.

Пусть память о Гейдаре Алиеве будет вечной и пусть его пример вдохновляет будущие поколения азербайджанцев и всех, кто стремится к миру, развитию и сотрудничеству между народами.

С добрыми молитвами и наилучшими пожеланиями".