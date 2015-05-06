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    Мубариз Гурбанлы: Я посетил Иран для рассмотрения путей развития религиозного сотрудничества

    Мубариз Гурбанлы встретился с замминистра иностранных дел Ирана Ибрагимом Рагимпуром

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Я посетил Тегеран для рассмотрения путей развития религиозного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном".

    Как сообщает Report со ссылкой на "ИРНА", об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на прошедшей в Тегеране встрече с заместителем министра иностранных дел Ирана Ибрагимом Рагимпуром.

    На встрече стороны подчеркнули, что религиозное сотрудничество между нашими странами говорит о положительной тенденции в двусторонних связях.

    И.Рагимпур также коснулся ситуации на Ближнем Востоке и деятельности террористических группировок вблизи границ Азербайджана и Ирана.

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