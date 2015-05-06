Мубариз Гурбанлы: Я посетил Иран для рассмотрения путей развития религиозного сотрудничества

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Я посетил Тегеран для рассмотрения путей развития религиозного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном".

Как сообщает Report со ссылкой на "ИРНА", об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на прошедшей в Тегеране встрече с заместителем министра иностранных дел Ирана Ибрагимом Рагимпуром.

На встрече стороны подчеркнули, что религиозное сотрудничество между нашими странами говорит о положительной тенденции в двусторонних связях.

И.Рагимпур также коснулся ситуации на Ближнем Востоке и деятельности террористических группировок вблизи границ Азербайджана и Ирана.