Мубариз Гурбанлы прокомментировал факты героизации некоторых армян в России

Баку. 30 марта.REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета Азербайджана прокомментировал факты героизации некоторых армян в России.

Как сообщает Report, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы на проходящем сегодня в Управлении мусульман Кавказа мероприятии по случаю геноцида 31 марта, напомнив о проведении в этом году 70-летия Победы над фашизмом, сказал, что в России предпринимаются попытки героизировать некоторых армян, сотрудничавших с фашистами и воевавших с теми, кто проливал кровь во имя этой победы.

Он отметил, что это ненормальная ситуация: "К сожалению, в России собираются проводить мероприятия по случаю поминовения данных лиц. Однако известная российская интеллигенция, историки обратились к президенту страны Владимиру Путину с письмом, в котором осуждается проведение мероприятий по случаю поминовения этих армян накануне 70-летия Победы над фашизмом".