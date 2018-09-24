Мубариз Гурбанлы: Саудовская Аравия инвестировала в Азербайджан 368 млн долларов

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Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Государственные и частные компании Саудовской Аравии инвестировали в экономику Азербайджана 368 млн долларов.

Как передает Report, об этом на официальном приеме по случаю Нацонального дня Саудрвской Аравии заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что Азербайджан и Саудовская Аравия тесно и плодотворно сотрудничают во многих сферах.

"Азербайджан уделяет большое внимание расширению сотрудничества с Саудовской Аравией в сферах энергетики, инфраструктуры, строительства, сельского хозяйства и туризма", - отметил он.

В свою очередь временный поверенный в делах Саудовской Аравии в Азербайджане Мамдух Аль- Джабру также отметил важность партнерских связей с Азербайджаном.

"Отношения с Азербайджаном являются одним из приоритетных направлений нашей внешней политики. Наши взаимнодоверительные отношения также подкрепляются регулярными визитами на высоком и высшем уровнях, итогом которых становится подписание важных для двустороннего сотрудничества документов", - сказал дипломат.