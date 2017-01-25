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    Мубариз Гурбанлы отправился с визитом в Иран

    Состоялось мероприятие в связи с объявлением иранского города Мешхед Столицей исламской культуры в 2017 году

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Состоялось мероприятие в связи с объявлением иранского города Мешхед "Столицей исламской культуры" в 2017 году.

    Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с религиозными организациями (ГКРРО), на мероприятии Азербайджан представили председатель ГКРРО Мубариз Гурбанлы, депутат Джаваншир Пашазаде и начальник Управления по делам религии Нахчыванской автономной республики Вугар Бабаев. 

    Согласно информации, мероприятие, в котором участвовали свыше 250 общественно-политических деятелей из 51 страны, прошло в зале Гудс святыни Имам Рза в городе Мешхед.

    Отметим, что резолюция об утверждении программы "Столицы исламской культуры" была принята по предложению ISESCO в 2001 году на 3-й конференции, проведенной в столице Катара Дохе. 

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