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    Мубариз Гурбанлы: Некоторые из азербайджанских детей возвращены из Ирака на родину

    Председатель комитета: Процесс продолжается© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "Госкомитет по работе с религиозными структурами держит в центре внимания вопрос возвращения из Ирака азербайджанских детей".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

    По словам председателя комитета, судьба азербайджанских граждан в Ираке находится в центре внимания соответствующих структур: "В связи с этим принимаются меры. Соответствующие структуры Азербайджана проводят работы по возвращению из Ирака азербайджанских детей. Некоторые из них уже привезены в страну, процесс продолжается".

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