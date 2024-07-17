МПА СНГ приступил к формированию миссии наблюдателей для мониторинга выборов в Азербайджане

МПА СНГ приступил к формированию миссии наблюдателей для мониторинга выборов в Азербайджане

Межпарламентская ассамблеи СНГ (МПА СНГ) формирует группу наблюдателей для мониторинга за внеочередными выборами в Милли Меджлис - парламент Азербайджана, которые состоятся 1 сентября 2024 года.

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Межпарламентская ассамблеи СНГ (МПА СНГ) формирует группу наблюдателей для мониторинга за внеочередными выборами в Милли Меджлис Азербайджана, которые состоятся 1 сентября 2024 года. Об этом Report сообщили в пресс-службе организации. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин назначен координатором группы наблюдателей от МПА СНГ. "В настоящий момент формируется группа наблюдателей из представителей парламентов государств - участников МПА СНГ, должностных лиц Ассамблеи и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ", - отметили в пресс-службе. 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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