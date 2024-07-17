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МПА СНГ приступил к формированию миссии наблюдателей для мониторинга выборов в Азербайджане

МПА СНГ приступил к формированию миссии наблюдателей для мониторинга выборов в Азербайджане Межпарламентская ассамблеи СНГ (МПА СНГ) формирует группу наблюдателей для мониторинга за внеочередными выборами в Милли Меджлис - парламент Азербайджана, которые состоятся 1 сентября 2024 года.
Внешняя политика
17 июля 2024 г. 14:21
МПА СНГ приступил к формированию миссии наблюдателей для мониторинга выборов в Азербайджане

Межпарламентская ассамблеи СНГ (МПА СНГ) формирует группу наблюдателей для мониторинга за внеочередными выборами в Милли Меджлис Азербайджана, которые состоятся 1 сентября 2024 года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе организации.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин назначен координатором группы наблюдателей от МПА СНГ.

"В настоящий момент формируется группа наблюдателей из представителей парламентов государств - участников МПА СНГ, должностных лиц Ассамблеи и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ", - отметили в пресс-службе.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.

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Версия на английском языке CIS IPA starts forming observer mission to monitor elections in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке MDB PA Azərbaycanda seçkiləri izləmək üçün müşahidəçilər missiyası formalaşdırmağa başlayıb

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