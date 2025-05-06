Мозговые центры Азербайджана и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) и Центр политических и международных исследований (IPIS) Министерства иностранных дел Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании.

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) и Центр политических и международных исследований (IPIS) Министерства иностранных дел Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках мероприятия на тему "Азербайджано-иранские отношения в контексте региональных процессов".

Согласно меморандуму, предусматривается осуществление академического обмена на основе взаимовыгодного сотрудничества между ЦАМО и IPIS, а также реализация совместных проектов.

Документ был подписан председателем Совета директоров ЦАМО, послом Фаридом Шафиевым и руководителем IPIS, заместителем министра иностранных дел Саидом Хатибзаде.