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Мозговые центры Азербайджана и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании

Мозговые центры Азербайджана и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании Центр анализа международных отношений (ЦАМО) и Центр политических и международных исследований (IPIS) Министерства иностранных дел Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании.
Внешняя политика
6 мая 2025 г. 10:21
Мозговые центры Азербайджана и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) и Центр политических и международных исследований (IPIS) Министерства иностранных дел Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках мероприятия на тему "Азербайджано-иранские отношения в контексте региональных процессов".

Согласно меморандуму, предусматривается осуществление академического обмена на основе взаимовыгодного сотрудничества между ЦАМО и IPIS, а также реализация совместных проектов.

Документ был подписан председателем Совета директоров ЦАМО, послом Фаридом Шафиевым и руководителем IPIS, заместителем министра иностранных дел Саидом Хатибзаде.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Iranian think tanks ink MoU
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İranın beyin mərkəzləri Anlaşma Memorandumu imzalayıblar

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