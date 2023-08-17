О нас

Мовсумов: Необходимо начать обсуждение конкретных деталей мира между Азербайджаном и Арменией

Мовсумов: Необходимо начать обсуждение конкретных деталей мира между Азербайджаном и Арменией Необходимо перейти к обсуждению конкретных деталей для долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 11:09
Мовсумов: Необходимо начать обсуждение конкретных деталей мира между Азербайджаном и Арменией

Необходимо перейти к обсуждению конкретных деталей для создания долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов написал в социальной сети "X".

"Единогласное мнение мирового сообщества заключается в том, что уже давно пора перейти от спектаклей к обсуждению конкретных деталей долгосрочного устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Все предпосылки для этого уже созданы", - говорится в публикации.

По словам Мовсумова, "вчерашние обсуждения в СБ ООН еще раз показали кто хочет реального устойчивого мира на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, а кто продолжает разыгрывать спектакли "гуманитарных катастроф" для оттягивания времени с пустыми надеждами о реванше".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Movsumov: Necessary to start discussing specific details of Azerbaijan-Armenia peace
Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: “Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün detallarını müzakirə etməyə başlamaq lazımdır”

Самое важное

В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
ВидеоСозданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
15 августа 2023 г. 11:52
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
14 августа 2023 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi