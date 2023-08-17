Мовсумов: Необходимо начать обсуждение конкретных деталей мира между Азербайджаном и Арменией

Необходимо перейти к обсуждению конкретных деталей для долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Необходимо перейти к обсуждению конкретных деталей для создания долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов написал в социальной сети "X".

"Единогласное мнение мирового сообщества заключается в том, что уже давно пора перейти от спектаклей к обсуждению конкретных деталей долгосрочного устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Все предпосылки для этого уже созданы", - говорится в публикации.

По словам Мовсумова, "вчерашние обсуждения в СБ ООН еще раз показали кто хочет реального устойчивого мира на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, а кто продолжает разыгрывать спектакли "гуманитарных катастроф" для оттягивания времени с пустыми надеждами о реванше".