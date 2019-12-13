Полад Бюльбюльоглу: Мост через реку Самур на границе будет открыт в конце декабря

Мост через реку Самур на границе России и Азербайджана будет открыт 24 декабря.

Как передает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом заявил посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглу в ходе выступления на вечере памяти общенационального лидера страны Гейдара Алиева в центре восточной литературы Российской государственной библиотеки в Москве.

"Запланированное на 24 декабря открытие моста – долгожданное событие как для России, так и для Азербайджана", - сказал П. Бюльбюльоглу.

По его словам, российско-азербайджанские отношения развиваются пошагово.

"Отношения России и Азербайджана очень мудро, очень пошагово, очень целенаправленно, очень грамотно развиваются, и я надеюсь, что так будет всегда", - отметил дипломат.

Посол указал, что мост послужит интенсификации товарооборота между двумя странами.

"Там будут созданы более комфортные условия для прохождения таможни и отдельно для легкового транспорта, для автобусов", - подчеркнул П.Бюльбюльоглу, добавив, что в конечном счете открытие моста приведет к еще большему сближению двух стран.

Он указал, что российскую сторону на церемонии открытия будет представлять глава минэкономразвития Максим Орешкин, азербайджанская сторона также "будет представлена на высоком уровне".

Новый мост заменит уже существующий, возведенный в 1957 году. Протяженность моста составит 325,3 метров, ширина - 17,5 метров. Стоимость проекта оценивается в 36,5 млн. манатов (около 21,5 млн. долларов США). Россия и Азербайджан финансируют строительство поровну.