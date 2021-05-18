О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД РФ: Москва внимательно следит за ситуацией на границе Азербайджана и Армении

МИД РФ: Москва внимательно следит за ситуацией на границе Азербайджана и Армении "Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе"
Внешняя политика
18 мая 2021 г. 16:27
МИД РФ: Москва внимательно следит за ситуацией на границе Азербайджана и Армении
0 : 00
0 : 00

Россия внимательно следит за ситуацией на азербайджано-армянской границе и оказывает Баку и Еревану содействие в снижении напряженности в рамках регулярных контактов на высшем и высоком уровнях. Поддерживаются оперативные связи по линии военных и пограничных служб наших стран.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Подтверждаем необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г...

Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе", - отмечается в тексте заявления.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке MFA: Moscow closely following situation on Azerbaijan-Armenia border

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси
18 мая 2021 г. 15:34
Докладчик ПАСЕ посетит Азербайджан и Армению
Докладчик ПАСЕ посетит Азербайджан и Армению
18 мая 2021 г. 14:51
Брайза: Для Туркменистана важно иметь вариант экспорта газа через Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ
Брайза: Для Туркменистана важно иметь вариант экспорта газа через Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ
18 мая 2021 г. 13:02
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
18 мая 2021 г. 11:33
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
18 мая 2021 г. 10:35
Хикмет Гаджиев встретился с официальным представителем ЕС
Хикмет Гаджиев встретился с официальным представителем ЕС
18 мая 2021 г. 01:32
Посольство Азербайджана в Грузии взяло под контроль события в Дманиси
Посольство Азербайджана в Грузии взяло под контроль события в Дманиси
17 мая 2021 г. 19:33
Хикмет Гаджиев провел встречу с заместителем генсека НАТО
ФотоХикмет Гаджиев провел встречу с заместителем генсека НАТО
17 мая 2021 г. 18:04
Лавров: Москва готова содействовать Баку и Еревану в работах по демаркации границы
Лавров: Москва готова содействовать Баку и Еревану в работах по демаркации границы
17 мая 2021 г. 16:08
Глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан находится в Баку
ФотоГлава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан находится в Баку
17 мая 2021 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi