МИД РФ: Москва внимательно следит за ситуацией на границе Азербайджана и Армении

"Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе"

Россия внимательно следит за ситуацией на азербайджано-армянской границе и оказывает Баку и Еревану содействие в снижении напряженности в рамках регулярных контактов на высшем и высоком уровнях. Поддерживаются оперативные связи по линии военных и пограничных служб наших стран.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Подтверждаем необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г...

Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе", - отмечается в тексте заявления.