Захарова: Баку и Ереван выразили готовность встретиться в Москве

Мнение о переговорах между главами МИД Азербайджана и Армении в США можно будет высказать после их завершения.

Мнение о переговорах между главами МИД Азербайджана и Армении в США можно будет высказать после их завершения.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

"По итогам, после того как будут сделаны соответствующие заявления, каждая сторона выскажется, можно будет составить впечатление. И, возможно, это потребует или даст нам право на комментарий", - заявила М. Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона привержена реализации положений трехсторонних заявлений. "Мы по-прежнему привержены положениям трехсторонних заявлений от 2020-2022 годов, а что касается перспектив переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении на территории РФ, то Баку и Ереван подтвердили свою готовность. О сроках сообщим позднее", - заявила она.