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Москва и Баку обсуждают создание российских генконсульств в Азербайджане

Москва и Баку обсуждают создание российских генконсульств в Азербайджане Москва и Баку обсуждают создание в Азербайджане российских генеральных консульств, Россия надеется на успех в этом вопросе.
Внешняя политика
6 июня 2024 г. 19:34
Москва и Баку обсуждают создание российских генконсульств в Азербайджане

Москва и Баку обсуждают создание в Азербайджане российских генеральных консульств, Россия надеется на успех в этом вопросе.

Как сообщает Report, об этом замглавы МИД России Михаил Галузин заявил на сессии "Россия - Азербайджан" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Хотел бы отметить, что поступательному развитию наших отношений, в том числе поиску новых возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества, отвечало бы создание в Азербайджане наших генеральных консульств. Мы сейчас ведем с азербайджанскими друзьями этот разговор и надеемся, что он тоже увенчается успехом", - сказал замминистра.

Галузин подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения сегодня являются прекрасными. "Это отношения союзнического взаимодействия и стратегического партнерства в соответствии с декларацией, подписанной в феврале 2022 года", - добавил он.

Замглавы МИД также обратил внимание на изучение русского языка в Азербайджане.

"Вчера Владимир Владимирович Путин сказал, что чувствует поддержку президента Азербайджана в вопросах изучения русского языка, потому что это важно для развития двусторонних отношений. Это тоже важная часть нашей совместной работы, мы вместе ее ведем, находим здесь новые возможности, обсуждаем эти вопросы очень активно", - подчеркнул Галузин.

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Версия на азербайджанском языке Moskva və Bakı Azərbaycanda Rusiya baş konsulluqlarının yaradılmasını müzakirə edir

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