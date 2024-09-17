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Москва и Баку обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества

Москва и Баку обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества В Москве состоялась встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном – заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустаф
Внешняя политика
17 сентября 2024 г. 22:07
Москва и Баку обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества

В Москве состоялась встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном – заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"В развитие договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева 19 августа 2024 года в Баку, сопредседатели МПК обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Согласно информации, особое внимание было уделено взаимодействию в области транспорта, образования, охраны окружающей среды. Также были рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран.

Отмечается, что А.Оверчук и Ш.Мустафаев подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Moskva və Bakı ikitərəfli ticari-iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

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