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Москва, Баку и Ереван досогласовывают параметры запуска инфраструктур в регионе

Москва, Баку и Ереван досогласовывают параметры запуска инфраструктур в регионе Россия, Армения и Азербайджан в рамках трехсторонней рабочей группы досогласовывают параметры запуска совместных инфраструктурных проектов.
Внешняя политика
29 декабря 2021 г. 17:40
Москва, Баку и Ереван досогласовывают параметры запуска инфраструктур в регионе
Андрей Руденко

Россия, Армения и Азербайджан в рамках трехсторонней рабочей группы досогласовывают параметры запуска совместных инфраструктурных проектов.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Считаем данный формат одним из ключевых в работе по нормализации азербайджано-армянских отношений... В настоящее время, как было условлено лидерами трех стран в Сочи, досогласовываются параметры запуска совместных инфраструктурных проектов", - заявил он.

По его словам, подход российской стороны состоит в том, что соответствующие решения могут быть устойчивыми только при наличии консенсуса между Баку и Ереваном.

"Поэтому мы выступаем за сбалансированное обеспечение интересов азербайджанской и армянской сторон в едином "пакете", - резюмировал замминистра.

Он напомнил, что в рамках этого механизма рассматривается весь комплекс вопросов разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, включая восстановление как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Rudenko: "Birgə infrastruktur layihələrinin reallaşdırılmasının razılaşdırılması başa çatmaq üzrədir"
Версия на английском языке Moscow, Baku, Yerevan finalizing parameters for launching regional infrastructures

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