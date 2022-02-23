Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана

“Все положения Декларации “О взаимной союзнической деятельности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией”, подписанной 22 февраля в Москве президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, полностью соотве

“Все положения Декларации “О взаимной союзнической деятельности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией”, подписанной 22 февраля в Москве президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, полностью соответствуют национальным интересам Азербайджана. Этот документ можно расценивать как очередную поддержку территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана”.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса, член правления Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов.

По его словам, основной философией Московской декларации является обязательство стран взаимно выстраивать отношения на принципах ненасилия, проявляя уважение к их независимости, государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности границ:

“Сегодня отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются. Важное влияние на дальнейшее развитие отношений между двумя странами оказывают также существующие доверительные и дружеские отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным. Не случайно, поздравив нашего президента с 60-летним юбилеем, президент Владимир Путин особо подчеркнул, что главной целью Ильхама Алиева является благополучие его народа, страны. Конечно, наличие таких искренних и доверительных отношений между главами государств также необходимо для мира, безопасности и комфортного проживания народов в благополучных условиях. И с этой точки зрения важность Московской декларации можно оценить высоко”.

По словам депутата, особое упоминание в Московской декларации признания независимости и территориальной целостности стран является очень важным моментом на фоне новых реалий в регионе:

"В декларации отмечается, что обе страны проводят независимую внешнюю политику и стороны обязуются воздерживаться от действий, направленных друг против друга. Одним из важных моментов в документе является подчеркивание важности реализации положений трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, включая положения трехсторонних Заявлений от 11 января 2021 года и от 26 ноября 2021 года. Московская декларация дает новые рычаги и создает возможности для выполнения Заявления от 10 ноября. А это очередная поддержка реализации таких обязательств, как открытие Зангезурского коридора. С этой точки зрения подписание Декларации о взаимном сотрудничестве с Россией в области союзничества является историческим событием”.

Дж.Османов отметил, что Московская декларация ни в коем случае не означает каких-либо изменений в отношениях Азербайджана с братской Турцией, а также другими союзными государствами: “Шушинская Декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", подписанная президентами Азербайджана и Турции 15 июня прошлого года в Шуше, уже ратифицирована парламентами обеих стран. Этот документ еще больше углубил союзнические отношения между двумя братскими странами, и тем самым наша страна получила дополнительные гарантии своей безопасности. Отмечу также, что Азербайджан всегда придает важное значение отношениям с тюркскими государствами. Учреждение в 2021 году Совета сотрудничества тюркоязычных государств, название которого было изменено на Организацию тюркских государств в соответствии с Нахчыванским соглашением 2009 года, является ярким примером того значения, которое Азербайджан придает своей национальной идентичности”.

Депутат также подчеркнул, что сегодня Азербайджан как страна-победитель проводит полностью независимую политику, еще больше расширяет и укрепляет свои политические связи в регионе и мире:

“В соответствии с многовекторной внешнеполитической повесткой дня отношения нашей страны с Европейским Союзом также развиваются по восходящей линии. В марте этого года в Баку состоится очередной диалог по безопасности между Азербайджаном и Европейским Союзом. Кроме того, наша страна в первой половине этого года намерена завершить переговоры и подписать двустороннее соглашение с ЕС. Успешно развиваются и отношения Азербайджана с НАТО. В декабре 2021 года президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 15 февраля этого года Йенс Столтенберг позвонил президенту Ильхаму Алиеву. Во время беседы Столтенберг выразил признательность Азербайджану за то, что он является надежным поставщиком газа в Европу и увеличивает экспорт газа. Все это еще раз доказывает, что независимая, многогранная политика, основанная на собственных национальных интересах, позволяет Азербайджану повышать свою роль и авторитет на международной арене, строить и развивать доверительные и взаимоуважительные отношения со странами региона, мировыми силовыми центрами”.