Морнингстар: Возвращение своих земель - достижение Азербайджана

"Очень надеюсь, что администрация Байдена будет более активной в Азербайджане и, в целом, на Кавказе"

"Очень надеюсь, что администрация нового президента США Джо Байдена будет более активной в Азербайджане и, в целом, на Кавказе".

Как сообщает Report, об этом на видеоконференции на тему "Азербайджано-американские отношения: процессы после выборов и Второй Карабахской войны" заявил быший посол США в Азербайджане, директор Глобального энергетического центра "Атлантического совета" Ричард Морнингстар.

"Роль США тут должна быть крайне сбалансированной, в центре внимания должны находиться не только вопросы энергетики. Азербайджан всегдя заявлял, что ввиду своего географического расположения он должен иметь дружеские отношения сразу с несколькими странами - Россия, Иран, Турция и США. Мы должны это понимать", - сказал он.

Он отметил, что "возвращение большей части своих территорий спустя долгие годы - это огромное и невероятное достижение Азербайджана".

"Россия в этом вопросе пока держит карты нераскрытыми. Она фактически спасла Армению от полной катастрофы, она не хотела ее разгрома. Я хотел бы, чтобы конфликт был полностью урегулирован. Это в интересах всех стран региона, в частности, самой Армении. Но, к сожалению, я не вижу полного урегулирования в скором времени",- заключил дипломат.