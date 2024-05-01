Мигель Моратинос: Уверен, что Азербайджан сохранит все памятники в Шуше

Уверен, что Азербайджан сохранит все исторические памятники в Шуше.

Уверен, что Азербайджан сохранит все исторические памятники в Шуше.

Об этом в интервью Report заявил верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос на полях VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Моратинос подчеркнул, что Азербайджан освободил свои территории от оккупации, и люди возвращаются в свои дома.

"Завтра я совершу визит в Шушу, этот город – часть Азербайджана. Говоря с президентом Ильхамом Алиевым, я отметил, что все исторические и религиозные памятники должны быть сохранены, мы должны их уважать. И я абсолютно уверен, что так и будет", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.