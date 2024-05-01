Моратинос: Мы должны действовать вместе, чтобы сохранить планету и человечество

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос считает, что необходимо действовать вместе для сохранения планеты и человечества.
Как сообщает Report, об этом он заявил на сегодняшнем пленарном заседании VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог поколений во имя мира и глобальной безопасности" в Баку.
По его словам, на многочисленных встречах с его участием часто обсуждались пути искоренения экстремизма, расовой дискриминации и насилия, однако практические шаги не предпринимались.
"Необходимо разработать инструменты, позволяющие людям изменить свое мнение. Это может сделать только молодежь. Можно построить лучший мир", - подчеркнул Моратинос.