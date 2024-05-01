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Моратинос: Мы должны действовать вместе, чтобы сохранить планету и человечество

Моратинос: Мы должны действовать вместе, чтобы сохранить планету и человечество Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос считает, что необходимо действовать вместе для сохранения планеты и человечества.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 14:38
Моратинос: Мы должны действовать вместе, чтобы сохранить планету и человечество

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос считает, что необходимо действовать вместе для сохранения планеты и человечества.

Как сообщает Report, об этом он заявил на сегодняшнем пленарном заседании VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог поколений во имя мира и глобальной безопасности" в Баку.

По его словам, на многочисленных встречах с его участием часто обсуждались пути искоренения экстремизма, расовой дискриминации и насилия, однако практические шаги не предпринимались.

"Необходимо разработать инструменты, позволяющие людям изменить свое мнение. Это может сделать только молодежь. Можно построить лучший мир", - подчеркнул Моратинос.

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Версия на английском языке Moratinos: 'We must work together to protect both planet and humanity'
Версия на азербайджанском языке Moratinos: Biz həm planeti, həm də bəşəriyyəti qorumaq üçün birgə işləməliyik

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