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Моратинос: Альянс цивилизаций ООН привержен борьбе со всеми формами религиозной нетерпимости

Моратинос: Альянс цивилизаций ООН привержен борьбе со всеми формами религиозной нетерпимости Альянс цивилизаций ООН привержен борьбе со всеми формами религиозной нетерпимости.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 10:08

Альянс цивилизаций ООН привержен борьбе со всеми формами религиозной нетерпимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Во всем мире мусульмане все еще сталкиваются с ростом исламофобии. Дискриминация в отношении религии и религиозных убеждений является нарушением Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека. Ислам, как известно, является религией терпимости и умеренности. На самом деле, все религии исповедуют гуманистические ценности сострадания, религиозного взаимопонимания и взаимоуважения", - сказал он.

Моратинос также призвал мир продолжить стремиться к построению справедливых, мирных и инклюзивных обществ.

Он также выразил самые теплые пожелания мусульманам всего мира по случаю начала священного месяца Рамазан.

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