Моратинос: Альянс цивилизаций ООН привержен борьбе со всеми формами религиозной нетерпимости

Альянс цивилизаций ООН привержен борьбе со всеми формами религиозной нетерпимости.

Альянс цивилизаций ООН привержен борьбе со всеми формами религиозной нетерпимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Во всем мире мусульмане все еще сталкиваются с ростом исламофобии. Дискриминация в отношении религии и религиозных убеждений является нарушением Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека. Ислам, как известно, является религией терпимости и умеренности. На самом деле, все религии исповедуют гуманистические ценности сострадания, религиозного взаимопонимания и взаимоуважения", - сказал он.

Моратинос также призвал мир продолжить стремиться к построению справедливых, мирных и инклюзивных обществ.

Он также выразил самые теплые пожелания мусульманам всего мира по случаю начала священного месяца Рамазан.