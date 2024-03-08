Моратинос: Альянс цивилизаций ООН привержен борьбе со всеми формами религиозной нетерпимости

Альянс цивилизаций ООН привержен борьбе со всеми формами религиозной нетерпимости.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".
"Во всем мире мусульмане все еще сталкиваются с ростом исламофобии. Дискриминация в отношении религии и религиозных убеждений является нарушением Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека. Ислам, как известно, является религией терпимости и умеренности. На самом деле, все религии исповедуют гуманистические ценности сострадания, религиозного взаимопонимания и взаимоуважения", - сказал он.
Моратинос также призвал мир продолжить стремиться к построению справедливых, мирных и инклюзивных обществ.
Он также выразил самые теплые пожелания мусульманам всего мира по случаю начала священного месяца Рамазан.