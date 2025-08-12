Моратинос: Альянс цивилизаций ООН остается приверженным поддержке и сотрудничеству с Азербайджаном и Арменией

О нас

Внешняя политика
12 августа 2025 г. 21:36
Заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, из текста письма следует:

"Ваше превосходительство,

Выражаю Вам искренние поздравления по случаю подписания с Республикой Армения Совместной декларации, являющейся важным шагом на пути к нормализации отношений между двумя странами. Это историческое достижение демонстрирует мужество, мудрость и приверженность формированию мира, стабильности и будущего сотрудничества для народов региона. Это также является важным посланием международной общественности о том, что диалог и дипломатия остаются сильнейшими инструментами для решения даже самых сложных проблем.

В то время когда вы продвигаетесь вперед по этому важному пути, я выражаю уверенность в том, что Совместная декларация будет играть ключевую роль в выстраивании доверия, укреплении взаимопонимания и открытии новых возможностей для развития и процветания на Южном Кавказе.

Альянс цивилизаций Организации Объединенных Наций остается приверженным поддержке и сотрудничеству в вопросе открытия новой страницы в отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания неизменности успеха прилагаемых усилий".

Версия на азербайджанском языке Moratinos: BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı Azərbaycanla Ermənistana dəstək və əməkdaşlığa sadiq qalır

