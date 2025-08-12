Моратинос: Альянс цивилизаций ООН остается приверженным поддержке и сотрудничеству с Азербайджаном и Арменией

Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, из текста письма следует:

"Ваше превосходительство,

Выражаю Вам искренние поздравления по случаю подписания с Республикой Армения Совместной декларации, являющейся важным шагом на пути к нормализации отношений между двумя странами. Это историческое достижение демонстрирует мужество, мудрость и приверженность формированию мира, стабильности и будущего сотрудничества для народов региона. Это также является важным посланием международной общественности о том, что диалог и дипломатия остаются сильнейшими инструментами для решения даже самых сложных проблем.

В то время когда вы продвигаетесь вперед по этому важному пути, я выражаю уверенность в том, что Совместная декларация будет играть ключевую роль в выстраивании доверия, укреплении взаимопонимания и открытии новых возможностей для развития и процветания на Южном Кавказе.

Альянс цивилизаций Организации Объединенных Наций остается приверженным поддержке и сотрудничеству в вопросе открытия новой страницы в отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания неизменности успеха прилагаемых усилий".