Моратинос: Альянс цивилизаций ООН намерен и дальше развивать отношения с Азербайджаном

Альянс намерен и дальше развивать отношения с Азербайджаном.

Альянс намерен и дальше развивать отношения с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос заявил на открытии X Глобального Бакинского форума.

По его словам, его встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым была очень плодотворна.

"Сегодня мы живем в очень сложном мире и сталкиваемся с войнами, изменениями климата и многими другими проблемами. Все должны работать сообща, чтобы бороться с несправедливостью, неравноправием, терроризмом и многими другими вызовами", - заявил Анхель Моратинос.