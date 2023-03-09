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Моратинос: Альянс цивилизаций ООН намерен и дальше развивать отношения с Азербайджаном

Моратинос: Альянс цивилизаций ООН намерен и дальше развивать отношения с Азербайджаном Альянс намерен и дальше развивать отношения с Азербайджаном.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 10:48
Моратинос: Альянс цивилизаций ООН намерен и дальше развивать отношения с Азербайджаном

Альянс намерен и дальше развивать отношения с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос заявил на открытии X Глобального Бакинского форума.

По его словам, его встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым была очень плодотворна.

"Сегодня мы живем в очень сложном мире и сталкиваемся с войнами, изменениями климата и многими другими проблемами. Все должны работать сообща, чтобы бороться с несправедливостью, неравноправием, терроризмом и многими другими вызовами", - заявил Анхель Моратинос.

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Версия на азербайджанском языке Moratinos: “BMT Sivilizasiyalar Alyansı Azərbaycan ilə əlaqələri daha da inkişaf etdirmək niyyətindədir”

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