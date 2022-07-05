МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны

С начала войны в Украине из этой страны были эвакуированы около 12 тысяч граждан Азербайджана.

С начала войны в Украине из этой страны были эвакуированы около 12 тысяч граждан Азербайджана.

Об этом Report заявил глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Владимир Гиоргиев.

По его словам, МОМ совместно с Государственной миграционной службой оказывает содействие украинцам в Азербайджане.

Также Международная организация по миграции для разрешения кризиса в Украине сотрудничает с правительством Азербайджана и министерством иностранных дел страны в вопросе эвакуации граждан Азербайджана из Украины.

