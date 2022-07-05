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МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны

МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны С начала войны в Украине из этой страны были эвакуированы около 12 тысяч граждан Азербайджана.
Внешняя политика
5 июля 2022 г. 16:09
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны

С начала войны в Украине из этой страны были эвакуированы около 12 тысяч граждан Азербайджана.

Об этом Report заявил глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Владимир Гиоргиев.

По его словам, МОМ совместно с Государственной миграционной службой оказывает содействие украинцам в Азербайджане.

Также Международная организация по миграции для разрешения кризиса в Украине сотрудничает с правительством Азербайджана и министерством иностранных дел страны в вопросе эвакуации граждан Азербайджана из Украины.

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Версия на азербайджанском языке BMqT: "Müharibə başlayandan 12 minədək azərbaycanlı Ukraynadan təxliyə olunub"
Версия на английском языке IOM: Nearly 12,000 Azerbaijani citizens evacuated from Ukraine since start of war

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