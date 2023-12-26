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Молодежные организации Индонезии поддержали заявление ЕРЦ Молодежного форума ОИС по защите Раббани

Молодежные организации Индонезии поддержали заявление ЕРЦ Молодежного форума ОИС по защите Раббани Молодежные организации Индонезии поддержали заявление Евразийского регионального центра (ЕРЦ) Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС), осуждающее задержание в Швейцарии главы независимой правозащитной организации CAGE, гражданина Ве
Внешняя политика
26 декабря 2023 г. 16:28
Молодежные организации Индонезии поддержали заявление ЕРЦ Молодежного форума ОИС по защите Раббани

Молодежные организации Индонезии поддержали заявление Евразийского регионального центра (ЕРЦ) Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС), осуждающее задержание в Швейцарии главы независимой правозащитной организации CAGE, гражданина Великобритании Мухаммада Раббани по запросу французских властей.

Как сообщает Report, Национальный молодежный совет Индонезии, объединяющий в своих рядах ведущие молодежные организации, поддержал заявление ЕРЦ Молодежного форума ОИС, осуждающее лишение Мухаммада Раббани возможности принять участие на конференции "Неоколониализм: Права человека, мир и безопасность", которая недавно состоялась в женевском офисе ООН и была организована Бакинской инициативной группой.

В заявлении индонезийской молодежи выражена солидарность и дана высокая оценка деятельности Раббани в области борьбы за права человека и против исламофобии. Особо подчеркивается, что его незаконное задержание швейцарской полицией является нарушением фундаментальных принципов прав человека.

В документе звучит призыв к правительству Франции тщательно расследовать данный инцидент, соблюдать принципы правосудия и прав человека, не вмешиваться во внутренние дела других государств, обеспечить свободу передвижения и самовыражения правозащитников.

Молодежь призвала международные организации присоединиться к инициативе ЕРЦ Молодежного форума ОИС и оказать поддержку в обеспечении прав М.Раббани.

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Версия на английском языке Indonesian youth organizations support ICYF-ERC’s declaration on Rabbani
Версия на азербайджанском языке İndoneziya gənclər təşkilatları İƏGF Avrasiya Regional Mərkəzinin Rəbbanini müdafiə edən bəyanatını dəstəkləyib

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