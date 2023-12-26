Молодежные организации Индонезии поддержали заявление ЕРЦ Молодежного форума ОИС по защите Раббани

Молодежные организации Индонезии поддержали заявление Евразийского регионального центра (ЕРЦ) Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС), осуждающее задержание в Швейцарии главы независимой правозащитной организации CAGE, гражданина Ве

Молодежные организации Индонезии поддержали заявление Евразийского регионального центра (ЕРЦ) Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС), осуждающее задержание в Швейцарии главы независимой правозащитной организации CAGE, гражданина Великобритании Мухаммада Раббани по запросу французских властей.

Как сообщает Report, Национальный молодежный совет Индонезии, объединяющий в своих рядах ведущие молодежные организации, поддержал заявление ЕРЦ Молодежного форума ОИС, осуждающее лишение Мухаммада Раббани возможности принять участие на конференции "Неоколониализм: Права человека, мир и безопасность", которая недавно состоялась в женевском офисе ООН и была организована Бакинской инициативной группой.

В заявлении индонезийской молодежи выражена солидарность и дана высокая оценка деятельности Раббани в области борьбы за права человека и против исламофобии. Особо подчеркивается, что его незаконное задержание швейцарской полицией является нарушением фундаментальных принципов прав человека.

В документе звучит призыв к правительству Франции тщательно расследовать данный инцидент, соблюдать принципы правосудия и прав человека, не вмешиваться во внутренние дела других государств, обеспечить свободу передвижения и самовыражения правозащитников.

Молодежь призвала международные организации присоединиться к инициативе ЕРЦ Молодежного форума ОИС и оказать поддержку в обеспечении прав М.Раббани.