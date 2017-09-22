Молодежные организации Азербайджана и Казахстана подписали меморандум об обмене опытом, взаимодействии и сотрудничестве

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В рамках международного молодежного форума в Актау состоялся день казахстанско-азербайджанского сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Khabar.az, представители различных молодежных организаций двух стран отметили актуальность программы "Рухани жаңғыру" (Духовное обновление), инициированную президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

На встрече был подписан меморандум об обмене опытом, взаимодействии и дальнейшем сотрудничестве.

По словам председателя молодежного крыла "Жас Отан" Данияра Сундетбая, азербайджанская и казахстанская молодежь понимают, что латинский алфавит сегодня необходим двум странам: "В мировом пространстве сегодня мы используем только латинский алфавит. Подписав меморандум, мы сегодня на шаг становимся ближе. В рамках статьи "Рухани жаңғыру" мы видим большие продвижения именно во взаимоотношении с тюркоязычной молодежью".